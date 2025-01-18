Вопросы, которые НЕ должна себе задавать женщина

6 вопросов, которые женщина ни в коем случае не должна задавать себе в начале отношений Хотите быть счастливой? Забудьте про эти вопросы! 6 вопросов, которые женщина ни в коем случае не должна задавать себе в начале отношений На первой стадии отношений не нужно себя спрашивать: «Не сделала ли я какой-либо ошибки?» Забудьте, выбросите из головы.