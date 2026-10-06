Письмо без адресата

Часть 1. Запах старой бумаги и кофе Я узнала его почерк раньше, чем увидела фамилию. Неровные буквы с сильно наклоненным вправо «з», вечно сбегающие со строки, будто торопящиеся высказать всё сразу.
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