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Письмо без адресата

Письмо без адресата

Часть 1. Запах старой бумаги и кофе Я узнала его почерк раньше, чем увидела фамилию. Неровные буквы с сильно наклоненным вправо «з», вечно сбегающие со строки, будто торопящиеся высказать всё сразу.

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