Правозащитник Брод о ситуации с правами шорцев: «Информация о нарушениях однобокая и недостоверная»

В последнее время в интернете появилась информация о якобы нарушении прав коренного малочисленного народа шорцев в Кемеровской области, включая недостаточное энергообеспечение и жесткие меры при мобилизации.
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