Суровый сигнал Москвы: на Западе объяснили, что теперь ждет Украину

Христофору предсказал усиление атак ВС РФ по ВПК Украины! Незалежные сами напросились .Заявления Москвы об усилении ударов по военно-промышленной машине Незалежной могут стать началом нового этапа конфликта.
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