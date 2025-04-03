Александр Беглов почтил память жертв теракта в Петербурге

Как сообщила 3 апреля пресс-служба Смольного, утром губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память жертв теракта в метро, возложив цветы к мемориалам в вестибюле и у входа на станцию "Технологический институт".
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