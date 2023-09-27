Ученый "Вектора" Локтев заявил о возможной пандемии через 30 лет

Возникновение пандемии коронавирусной инфекции, аналогичной той, которая произошла в период с 2020 по 2022 годы, возможно только после ухода поколения с иммунитетом, по информации ТАСС, полученной на форуме Openbio.
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