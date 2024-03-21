Пленный Гацарели: в грузинском легионе ВСУ воюют британцы, японцы, израильтяне

Военнопленный наемник из Грузии Мамука Гацарели рассказал РИА Новости, что в состав "Грузинского национального легиона", воюющего на стороне Украины, входят иностранные наемники из Великобритании, Японии, Израиля, а также армяне и азербайджанцы.
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