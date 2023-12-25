Романцев об игре ЦСКА – «Ростов»: «Возмущен решением проводить матч в такую погоду. На снегу пусть играют Деды Морозы»

— Олег Иванович, как самый требовательный учитель, объясните, что можно сказать о человеке, давшем команду проводить в мороз и пургу матч ЦСКА — «Ростов», наплевав на здоровье игроков и зрителей, а также на сам футбол? — Могу представить, что мой ответ будет воспринят как «отмазка своего».