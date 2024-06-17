Жителю Абакана дали 4 года ИК строгого режима за призывы к терактам

В Хакасии вынесли приговор 18-летнему стороннику украинской националистической организации. Молодого человека признали виновным в публичных призывах к терактам и оправдании терроризма, сообщили в региональном ГСУ СК РФ.
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