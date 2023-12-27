Новогодние путевки в Турцию стали стоить дешевле перелета

Новогодние путевки на курорты Турции стали стоить дешевле, чем перелет туда в одну сторону. По информации экспертов, туры на конец декабря распродаются по 30 тысяч рублей за человека, хотя рейс из Москвы в Анталью на этот же период стоит 35 тысяч рублей.