Новогодние путевки в Турцию стали стоить дешевле перелета

Новогодние путевки на курорты Турции стали стоить дешевле, чем перелет туда в одну сторону. По информации экспертов, туры на конец декабря распродаются по 30 тысяч рублей за человека, хотя рейс из Москвы в Анталью на этот же период стоит 35 тысяч рублей.
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