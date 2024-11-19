ТСН24
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТСН24

156 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Жигилий
    Ну зачем так откровенно ВРАТЬ? СОВЕСТЬ УЖЕ ВСЮ ПРОДАЛИ?Размер средней пе...
  • Наташа Устинова
    А отработавшие пенсионеры более 40 лет не достойны хорошей пенсии?Размер средней пе...
  • giesbrecht56 Антонов
    Только расстреливать  при поимке мошенников!Телефонные мошенн...

Треть работодателей в Туле сталкивалась со случаями "тихого увольнения"

Треть работодателей в Туле сталкивалась со случаями "тихого увольнения"

О случаях &quot;тихого увольнения&quot; заявили 34% компаний в Туле. Речь идет о том, когда работники выполняют лишь свои прямые обязанности, не проявляя дополнительную активность, уклоняясь от участия в планерках и отказываясь от сверхурочных, сообщает SuperJob.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх