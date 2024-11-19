Треть работодателей в Туле сталкивалась со случаями "тихого увольнения"

О случаях "тихого увольнения" заявили 34% компаний в Туле. Речь идет о том, когда работники выполняют лишь свои прямые обязанности, не проявляя дополнительную активность, уклоняясь от участия в планерках и отказываясь от сверхурочных, сообщает SuperJob.