Треть работодателей в Туле сталкивалась со случаями "тихого увольнения"

О случаях "тихого увольнения" заявили 34% компаний в Туле. Речь идет о том, когда работники выполняют лишь свои прямые обязанности, не проявляя дополнительную активность, уклоняясь от участия в планерках и отказываясь от сверхурочных, сообщает SuperJob.
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