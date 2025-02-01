Новый термометр на основе атомов измеряет температуру более точно

Ученые из Национального института стандартов и технологий (NIST) создали новый термометр, в котором используются атомы, разогнанные до таких высоких уровней энергии, что их размер в тысячу раз превышает обычный.
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