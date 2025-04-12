«McLaren на другой планете». Шарль Леклер расстроен отставанием от лидеров

«McLaren на другой планете». Шарль Леклер расстроен отставанием от лидеровFerrariПилот Ferrari Шарль Леклер после пятничных тренировок Гран При Бахрейна заявил, что не рассчитывает на борьбу впереди в квалификации и гонке.
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