Доля россиян, которые открыли счет в цифровых рублях из любопытства и желания попробовать что-то новое, составила 42% от всех, кто принял такое решение, следует из опроса ВТБ (есть в распоряжении Frank Media).
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