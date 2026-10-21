Рубио жёстко отреагировал на жалобы Зеленского в отношении работы Starlink Соединённые Штаты больше не намерены оправдываться за ограничение работы Starlink для ВСУ, если бы не помощь США, Украины вообще бы не существовало.
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