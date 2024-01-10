Он уже не в армии?! Тэхена заметили на Красной площади в России в Новый год

Привет, АРМИ! Новогодние праздники уже за плечами, но для некоторых поклонников чудеса этих зимних дней продолжаются! Сегодня мы наткнулись на интересный пост фаната BTS, который уверен в том, что видел Тэхена (Taehyung) на Красной площади в Москве в канун Нового года.