Он уже не в армии?! Тэхена заметили на Красной площади в России в Новый год

Привет, АРМИ! Новогодние праздники уже за плечами, но для некоторых поклонников чудеса этих зимних дней продолжаются! Сегодня мы наткнулись на интересный пост фаната BTS, который уверен в том, что видел Тэхена (Taehyung) на Красной площади в Москве в канун Нового года.
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