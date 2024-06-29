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WSJ: демократическая партия США хочет заменить Байдена более молодым кандидатом

WSJ: демократическая партия США хочет заменить Байдена более молодым кандидатом

Экс-губернатор Южной Каролины и постпред при Организации Объединенных Наций (ООН) Никки Хейли сообщила, что демократическая партия Соединенных Штатов намерена выдвинуть на выборы президента страны более юного кандидата, чем Джо Байден.

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