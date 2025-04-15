Депутат Госдумы сравнил Зеленского с героем анекдота о ревнивце

МОСКВА, 15 апреля, ФедералПресс. После заявления Владимира Зеленского о том, что Соединенные Штаты якобы ведут диалог с Москвой в более «теплой» тональности, чем с Киевом, депутат Государственной думы Амир Хамитов подверг украинского лидера резкой критике.