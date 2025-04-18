В Запорожской области сорвана ротация ВСУ

Российские снайперы сорвали ротацию личного состава вооруженных сил Украины в Запорожской области. Известно, что снайпер 19-й гвардейской мотострелковой дивизии ликвидировал украинского военного, который вел наблюдение за позициями российских военнослужащих «Ликвидация произошла в тот момент, когда ВСУ проводили ротацию личного состава.