Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по ВСУ в Одесской области

Военнослужащие ВС России ударили по местам скопления ВСУ в Одесской области. Предположительно, среди погибших есть румынские наемники, сообщил РИА «Новости» координатор российского подполья Сергей Лебедев .
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