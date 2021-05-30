Закон Пападреу или почему в Греции нельзя брать фамилию мужа Фото: ShutterStock Автор: Ирина Лысенко Почему в Греции нельзя брать фамилию мужа будет интересно узнать, так как с введением этого обязательства, связана комичная история из жизни видного политика страны.