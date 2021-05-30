Закон Пападреу или почему в Греции нельзя брать фамилию мужа

Закон Пападреу или почему в Греции нельзя брать фамилию мужа

 Закон Пападреу или почему в Греции нельзя брать фамилию мужа  Фото: ShutterStock Автор: Ирина Лысенко  Почему в Греции нельзя брать фамилию мужа будет интересно узнать, так как с введением этого обязательства, связана комичная история из жизни видного политика страны.

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Nataly
У нас тут на глазах практически семья распадается из-за ерунды. Из-за неблагозвучной жениховской фамилии. Есть жена с красивой фамилией. К примеру, Вольташевская-Глебова, условно, чтобы вам было понятнее. И есть муж, он, условно, Обсеркин. Причем мало того, что он просто Обсеркин – с кем не бывает – у него есть еще целая куча родственников – таких же Обсеркиных как и он, но с амбициями. Обсеркины эти родом своим гордятся, и могут нарисовать свое гинекологическое древо до 13 колена. При советской власти, например, Обсеркины на фронте были, отмечены боевыми наградами, и при царе Обсеркины славились отвагой, а вот один из первых Обсеркиных был купец первой гильдии, и в городе N. есть даже кинотеатр, который был когда-то дом Обсеркиных. Историю семьи все время пишет и дополняет дедушка Обсеркиных – он еще живой, и на пенсии. Пытался издать, но пока только за свои средства получается. Мама Обсеркина-жениха, хоть и изначально не Обсеркина, но в игру вступила, и тоже носится с какими-то Обсеркинскими реликвиями, хранит шкатулочки и украшения, чтит и хранит семейные традиции как цербер. Жених из всей этой семейки самый нормальный, гинекологическим древом не особо интересуется, и понимает, что фамилия у него смешная. Но ему, впрочем, все равно уже, он привык. И вот этот в один прекрасный день Обсеркин встречает Вольташевскую-Глебову, и влюбляется в нее, и даже делает ей предложение. Вольташевская, конечно, тут же ему говорит: я на твое предложение согласная, но можно я фамилию свою оставлю, сам понимаешь. Обсеркин не возражал и согласился. Древний род Обсеркиных вздохнул, но ничего не сказал, затаился. И вот теперь Вольташевская на сносях, и ждет наследника. Узнав об этой новости, носители гордой фамилии активизировались. Проверяют, похож живот на арбуз, или на огурец, вызнают, девочка будет, или мальчик, и на всякий случай заранее требуют, чтобы мальчик непременно был Обсеркин, а не Вольташевский-Глебов. Иначе род прервется и все такое. Девушка, конечно, в панике. Сына, если что, Обсеркиным она не представляет. Тройная фамилия Вольташевский-Глебов-Обсеркин – не вариант. Попробовала робко возразить – был огромный скандал, еле замяли, свекровь и свекр чуть ее не съели с потрохами. Муж занял отстраненную позицию, вроде как бы и понимает все, но семье перечить не хочет. И что делать?
Lora Некрасова
Да, действительно у людей проблема. Жалко Обсеркиных. Но и Вольташевскую понять можно, она обсеркаться не хочет. Не всякий выдержит такой ляпсус.
Александр Свистунов
Кроме смысла фамилии,а если муж всероссийская знаменитость, то вряд ли возникнут колебания.Я бы Вольтаренским стать подумал бы ещё. А почему бы не взять мужнину фамилию и оставить свою на веки вечные. Тогда не будет трудностей с документами, и у надзорных органов тоже.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Владимир Петров
Есть русская традиция. Вполне пристойная. Вся семья носит одну фамилию. Это курилки-эмансипэ, любительницы "сxодить замуж" ленятся менять документы. Что касается Папандреу, то это фамилия несколькиx влиятельныx политиков Греции и её надо бы писать без ошибок.

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