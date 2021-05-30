Закон Пападреу или почему в Греции нельзя брать фамилию мужа Фото: ShutterStock Автор: Ирина Лысенко Почему в Греции нельзя брать фамилию мужа будет интересно узнать, так как с введением этого обязательства, связана комичная история из жизни видного политика страны.
Популярные статьи
- Эстонцы уже так бедно живут в Европе, что вынуждены приезжать в Россию и вывозить целые телеги дешевых продуктов. Что они берут
- Зачем западный журналист снова оскорбляет Россию в лице её Президента?
- Развенчиваем байку про то, что "из России бегут молодые специалисты!". Три типа молодых эмигрантов с высшим образованием
Свежие комментарии