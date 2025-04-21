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США могут предложить создать вокруг ЗАЭС нейтральную территорию под своим контролем – WSJ

США могут предложить создать вокруг ЗАЭС нейтральную территорию под своим контролем – WSJ

Соединенные Штаты допускают возможность создания вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нейтральной территории в рамках урегулирования украинского конфликта, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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