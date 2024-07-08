Минниханов подписал соглашение о строительстве завода по производству фосфора на ОЭЗ «Алабуга»

На мероприятии «Иннопром-2024» Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заключили соглашение о сотрудничестве между Минпромторгом РФ, Правительством Татарстана и компанией «Рикофлот».
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