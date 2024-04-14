Рабочая неделя в Новоаннинском районе также начнётся с осадков. Будем надеяться, что нам погода не преподнесет сюрпризы в виде града😏.
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Рабочая неделя в Новоаннинском районе также начнётся с осадков. Будем надеяться, что нам погода не преподнесет сюрпризы в виде града😏.