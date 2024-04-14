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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

3 подписчика
Рабочая неделя в Новоаннинском районе также начнётся с осадков

Рабочая неделя в Новоаннинском районе также начнётся с осадков. Будем надеяться, что нам погода не преподнесет сюрпризы в виде града😏.

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