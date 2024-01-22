Новыми автомобилями управлять до получения госномеров нельзя - Верховный суд РФ

Верховный суд РФ запретил водителям управлять автомобилями до постановки на учет. Несмотря на то, что по закону на регистрацию транспортного средства после покупки дается десять дней, управлять машиной без государственных номеров в этот период нельзя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии