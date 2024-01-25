Xiaomi показала экосистему HyperOS своего первого электромобиля

Салон электромобиля Xiaomi SU7 / © Xiaomi Xiaomi сообщила, что SU7 использует «ориентированную на человека» архитектуру взаимодействия и экосистему HyperOS, которая обеспечит электромобиль полуавтономной системой вождения и автоматической парковки.
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