После нападения собаки на 7-летнего ребёнка в Тайшете завели уголовное дело

Уголовное дело завели в Тайшете после нападения собаки на семилетнего ребёнка. В ходе мониторинга средств массовой информации следователи заметили сообщение об этом инциденте, который произошёл 1 мая возле на улице Маяковского.
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