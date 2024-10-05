Цзянь Нао: 4 упражнения для улучшения мозговой деятельности

Эти упражнения будут стимулировать рост новых нейронов в вашем мозге! Их можно выполнять в любое время и в любом месте Доктор Каллум Пивер - мануальный терапевт в Миссиссауге в Erin Mills Optimum Health: Эта информация была предоставлена Медицинским колледжем Пекинского союза и может помочь в тренировке мозга.
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