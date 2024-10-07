Полиция Петербурга выявила ряд нарушений в алкомаркетах, работающих в ночное время как бары

И составила административные протоколы За прошедшие выходные полиция Петербурга провела проверку 104 магазинов одного из крупнейших сетевых алкомаркетов региона, выявив административные нарушения согласно статьям 14.
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