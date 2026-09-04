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Аргументы недели

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Камкин: страны Прибалтики и Скандинавии ограничат выдачу виз россиянам после ФРГ

Камкин: страны Прибалтики и Скандинавии ограничат выдачу виз россиянам после ФРГ

Еврокомиссия анонсировала адресные визовые ограничения для россиян из-за «враждебных действий». Поводом стали обвинения Германии после обнаружения взрывчатки в беспилотнике в аэропорту Лейпцига.

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