Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве

Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве

Россия расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве. Данное решение стало ответным шагом на аналогичные действия Киевского горсовета - в апреле 2013 года был расторгнут договор аренды земли с российским посольством на Украине с целью национализировать здание.

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