«Земфира, будут трудности, конечно, приезжайте в Казахстан, трудности закончатся, можете о нас забыть», — вот такие, полные разочарования гаснущей звездой иноагента Рамазановой комментарии заполнили сеть.
Иноагент Земфира — в центре скандала в Казахстане
Комментарии
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Леонид Руси
Тоску навивает эта Земфира и скуку...
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9 час.
Александр Салтановский
Неужели кто то ещё ходит на "концерты" этого ничтожества и покупает билеты, я бы не то что не купил бы билет на ЭТО, но даже если бы мне за это платили не пошёл бы ЭТО смотреть и слушать!
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3 час.
Silver Kont
Самопиар тупой алкоголички...
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1 час.
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