☭КОМПАС

51 469 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolia Vovchenko
    А,как же без этого...Во многих местах есть"нужные" люди имеющие "инопланетные счета"...И,чтобы выслужиться перед"иноп...Детальный разбор ...
  • Сергей ЕВ
    Царствие Небесное Героям России!!!ЧЕМ ЧВК «ВАГНЕР» ...
  • Иосиф Калинин
    Не надо повторятся. Тем более, что речь не о его марше, а о возможности инсценировки смерти Пригожина.В небе над Тверск...

Иноагент Земфира — в центре скандала в Казахстане

Иноагент Земфира — в центре скандала в Казахстане

«Земфира, будут трудности, конечно, приезжайте в Казахстан, трудности закончатся, можете о нас забыть», — вот такие, полные разочарования гаснущей звездой иноагента Рамазановой комментарии заполнили сеть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Тоску навивает эта Земфира и скуку...
Ответить
9 час.
Александр Салтановский
Неужели кто то ещё ходит на &quot;концерты&quot; этого ничтожества и покупает билеты, я бы не то что не купил бы билет на ЭТО, но даже если бы мне за это платили не пошёл бы ЭТО смотреть и слушать!
Ответить
3 час.
Silver Kont
Самопиар тупой алкоголички...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх