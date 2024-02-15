В Кузбассе востребованными среди работодателей стали водители, врачи и машинисты

В Кузбассе служба занятости предоставляет более 40 тысяч свободных рабочих мест.В пресс-службе администрации региона сообщили, что число вакансий в шесть раз превышает количество зарегистрированных безработных.
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