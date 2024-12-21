Путин подчеркнул важность энергетической отрасли России

Президент РФ Владимир Путин, поздравляя работников и ветеранов энергетической отрасли России с профессиональным праздником, подчеркнул, что от этой отрасли зависит дальнейшее укрепление промышленного потенциала страны.
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