Ученые выяснили, что наш мозг «слепнет» во время выполнения привычных действий

Было ли с вами такое, что вы выполняли привычные дела, задумавшись о чем-то, и в это время как бы не смотрели, что делаете? А потом — когда рутина сменялась чем-то новым, включались в процесс снова? Ученые из Нидерландов и Японии смогли подтвердить, что часть человеческого мозга, отвечающая за восприятие визуальной информации, теряет ведущую роль, когда обыденные действия выполняются в привычном порядке.
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