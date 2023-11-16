Ученые выяснили, что наш мозг «слепнет» во время выполнения привычных действий

Было ли с вами такое, что вы выполняли привычные дела, задумавшись о чем-то, и в это время как бы не смотрели, что делаете? А потом — когда рутина сменялась чем-то новым, включались в процесс снова? Ученые из Нидерландов и Японии смогли подтвердить, что часть человеческого мозга, отвечающая за восприятие визуальной информации, теряет ведущую роль, когда обыденные действия выполняются в привычном порядке.