Shared toilets for girls and boys were introduced in Riga school

With the beginning of the new academic year, a change has been introduced at the Riga Chiekurkalna Primary School, which caused some parents bewilderment and concern, the local TV3 channel reports.
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