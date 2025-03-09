Москвич потерял полмиллиона рублей, пытаясь вложиться в крипту - источник

В Москве мужчина пытался приобрести криптовалюту, но продавец исчез вместе с крупной суммой денег.39-летний житель Москвы пытался купить криптовалюту на полмиллиона рублей через приложение биржи Bybit, но всё пошло не по плану, сообщает РИА Новости со ссылкой на исчточник в правоохранительных органах.