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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Кейна 4+2 в 6 матчах сезона за «Баварию». Сегодня – 1+1 с «Эльферсбергом»

Харри Кейн набрал 6 очков в 6 матчах сезона за «Баварию».  Сегодня англичанин сделал ассист на Леннарта Карла и забил сам в матче 3-го тура Бундеслиги против « Эльферсберга » (2:1, второй тайм).

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