Безнаказанность аферистов?

Всё, что будет сказано далее, имеет документальные подтверждения. Отмыты более трех миллиардов рублей, часть из которых выведены через счета Швейцарской компании «АО СВИСС ОЙЛ ЮНИОН СА», учредитель которого Грегорио Фаццоне, тесно связан с Украиной, поскольку владеет Страховой компанией «КИЕВ РЕ», зарегистрированной в Киеве.