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Царьград

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Бывший вице-президент «ЮКОСа» перед смертью отправил сообщение сестре

Бывший вице-президент «ЮКОСа» перед смертью отправил сообщение сестре

В настоящее время проводятся мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.В своем последнем сообщении перед кончиной Михаил Рогачев, бывший вице-президент компании «ЮКОС», обратился к сестре с просьбой о поддержке.

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