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За рулем

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Как скоро глобальные марки вернутся в Россию и стоит ли вообще этого ждать?

Как скоро глобальные марки вернутся в Россию и стоит ли вообще этого ждать?

Разговор о судьбе автобрендов, ушедших из России, давно перешел из плоскости «вернутся или нет» в куда более приземленную: когда именно и как на это отреагируют китайские компании, уже занявшие освободившиеся ниши.

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