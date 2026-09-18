Как скоро глобальные марки вернутся в Россию и стоит ли вообще этого ждать?

Разговор о судьбе автобрендов, ушедших из России, давно перешел из плоскости «вернутся или нет» в куда более приземленную: когда именно и как на это отреагируют китайские компании, уже занявшие освободившиеся ниши.
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