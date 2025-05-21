В Башкирии кабан перешел дорогу по зебре и удостоился похвалы от сотрудника ГАИ

В Башкирии на камеру попал момент, как дикий кабан переходил дорогу по зебре. Видео с лесным животным, вышедшим на трассу, опубликовал главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале.
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