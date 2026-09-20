"Вспыхнул схрон с наркотой": 12 домов сгорели во время цыганской свадьбы под Тюменью

Русский компас Фото: Magnific. Что известно о страшном ночном пожаре: причины, версии. Вечером 10 сентября в Тюмени вспыхнул пожар в удалённом районе — Славянском.
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Какого хрена помогать этим дармоедам? Ничего полезного от этих паразитов не видим, криминал на криминале, воровство и наркоторговля.
Дожили, наркодиллерам помощь собираем...
За наркоту ответили перед Богом. Жаль, что местная полиция не боролась с продажей наркоты, тогда бы домики были целы!
А хорошо было бы тушить пожар цыганскими тушами!👻
Мдя...., какое горе! Бяда какая , наркоманы Тюменской области оказались без ежедневной дозы дури , это даже помыслить невозможно, радость захлестывает
Это жу-жу не спроста. Хозяева в ресторане, а дома загорелись. Знать заслужили, наркоторговцы.
их ни кто не просил рожать много детей!!!Пусть и помогает их цыганский бог!!!
"Масштаб бедствия: собираем помощь цыганам"
"собираем помощь"?????????????????
Они на наркоте и обмане "бабло подняли", на НАС с вами - им ещё и "собираем помощь"??????????????????????
А так у них были документы? Удостоверения инвалидов только если и многодетных (героинь).