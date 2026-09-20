Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Вспыхнул схрон с наркотой": 12 домов сгорели во время цыганской свадьбы под Тюменью

"Вспыхнул схрон с наркотой": 12 домов сгорели во время цыганской свадьбы под Тюменью

Русский компас Фото: Magnific. Что известно о страшном ночном пожаре: причины, версии. Вечером 10 сентября в Тюмени вспыхнул пожар в удалённом районе — Славянском.

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Gennady Sokolovsky

"Масштаб бедствия: собираем помощь цыганам"

"собираем помощь"?????????????????
Они на наркоте и обмане "бабло подняли", на НАС с вами - им ещё и "собираем помощь"??????????????????????