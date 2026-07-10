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Регионы России

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Суд в Приморье подтвердил компенсацию женщине за ошибку в загранпаспорте

Суд в Приморье подтвердил компенсацию женщине за ошибку в загранпаспорте

Женщина была помещена в камеру временного содержания в Таиланде после прохождения пограничного контроля, где у нее аннулировали паспорт из-за технической ошибки в машиночитаемой строке документа, выданного одним из российских ведомств.

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