Суд в Приморье подтвердил компенсацию женщине за ошибку в загранпаспорте

Женщина была помещена в камеру временного содержания в Таиланде после прохождения пограничного контроля, где у нее аннулировали паспорт из-за технической ошибки в машиночитаемой строке документа, выданного одним из российских ведомств.
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