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Глава АдГ Тино Крупалла выступил против передачи Украине ракет Taurus

Глава АдГ Тино Крупалла выступил против передачи Украине ракет Taurus

Поставка Украине ракет Taurus втянула бы Германию в войну с Россией. С таким заявлением на своей странице в X* (ранее Twitter) выступил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

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