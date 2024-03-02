Глава АдГ Тино Крупалла выступил против передачи Украине ракет Taurus

Поставка Украине ракет Taurus втянула бы Германию в войну с Россией. С таким заявлением на своей странице в X* (ранее Twitter) выступил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.
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