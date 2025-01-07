«Вина лежит на представителях России»: Алиев сделал новое заявление о крушении самолета AZAL

L Lyudmila Ну а как же без России?! Как только что то где то происходит, тут как тут версия о вине России. А они все белые и пушистые, черт бы их побрал. Алиев гад провокатор и будет юлить нашим-вашим перед глазами пока по мозгам не получит как следует. Пора рассчитаться РФ за все гадости, сделанные со времен распада ССССР, которые пытаются устраивать "бывшие граждане" союза за всё то, что им русские оставили и не заставили за это заплатить.

ВМ Виктор Максименко Новый Зеленский родился. От Алиева не ожидал, вероятно хочется понравиться Западу. И стоит задуматься не мы ли в этом виноваты. Готовность нашей начальников унижаться беспредельна поэтому и уважения к нам нет и это не зависит от силы или размера государства. И по большому счету они позорят Россию. А признание Васильева что они были недостаточно умными чтобы предусмотреть проблемы с мигрантами. Если не хватает своего ума или опыта так обратитесь к арабам у них с мигрантами все нормально. Теперь предстоят проблемы с релокантами так почитайте закон у Белорусов они в отличии от России такой закон приняли.