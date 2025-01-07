Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Вина лежит на представителях России»: Алиев сделал новое заявление о крушении самолета AZAL

«Вина лежит на представителях России»: Алиев сделал новое заявление о крушении самолета AZAL

Царьград Kremlin Pool/via Global Look Press/Globallookpress Президент Азербайджана Ильхам Алиев довольно резко высказался против России в свете катастрофы лайнера авиакомпании AZAL.

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Комментарии
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L
Lyudmila
Ну а как же без России?! Как только что то где то происходит, тут как тут версия о вине России. А они все белые и пушистые, черт бы их побрал. Алиев гад провокатор и будет юлить нашим-вашим перед глазами пока по мозгам не получит как следует. Пора рассчитаться РФ за все гадости, сделанные со времен распада ССССР, которые пытаются устраивать &quot;бывшие граждане&quot; союза за всё то, что им русские оставили и не заставили за это заплатить.
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2 час.
ВМ
Виктор Максименко
Новый Зеленский родился. От Алиева не ожидал, вероятно хочется понравиться Западу. И стоит задуматься не мы ли в этом виноваты. Готовность нашей начальников унижаться беспредельна поэтому и уважения к нам нет и это не зависит от силы или размера государства. И по большому счету они позорят Россию. А признание Васильева что они были недостаточно умными чтобы предусмотреть проблемы с мигрантами. Если не хватает своего ума или опыта так обратитесь к арабам у них с мигрантами все нормально. Теперь предстоят проблемы с релокантами так почитайте закон у Белорусов они в отличии от России такой закон приняли.
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1 час.
Александр Зиборов
Азербайджан должен ответить за изгнание сотен тысяч русскоязычных! За погромы, грабежи и убийства!И пора призвать к ответу всех гостей с юга, которые стали повсюду в России хозяевами и творят беспредел! Преступлений масса!!!
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16 мин.

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