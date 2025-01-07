Царьград Kremlin Pool/via Global Look Press/Globallookpress Президент Азербайджана Ильхам Алиев довольно резко высказался против России в свете катастрофы лайнера авиакомпании AZAL.
«Вина лежит на представителях России»: Алиев сделал новое заявление о крушении самолета AZAL
Комментарии
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L
Lyudmila
Ну а как же без России?! Как только что то где то происходит, тут как тут версия о вине России. А они все белые и пушистые, черт бы их побрал. Алиев гад провокатор и будет юлить нашим-вашим перед глазами пока по мозгам не получит как следует. Пора рассчитаться РФ за все гадости, сделанные со времен распада ССССР, которые пытаются устраивать "бывшие граждане" союза за всё то, что им русские оставили и не заставили за это заплатить.
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2 час.
ВМ
Виктор Максименко
Новый Зеленский родился. От Алиева не ожидал, вероятно хочется понравиться Западу. И стоит задуматься не мы ли в этом виноваты. Готовность нашей начальников унижаться беспредельна поэтому и уважения к нам нет и это не зависит от силы или размера государства. И по большому счету они позорят Россию. А признание Васильева что они были недостаточно умными чтобы предусмотреть проблемы с мигрантами. Если не хватает своего ума или опыта так обратитесь к арабам у них с мигрантами все нормально. Теперь предстоят проблемы с релокантами так почитайте закон у Белорусов они в отличии от России такой закон приняли.
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1 час.
Александр Зиборов
Азербайджан должен ответить за изгнание сотен тысяч русскоязычных! За погромы, грабежи и убийства!И пора призвать к ответу всех гостей с юга, которые стали повсюду в России хозяевами и творят беспредел! Преступлений масса!!!
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16 мин.
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