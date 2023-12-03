Новый трейлер Mortal Kombat 1 раскрывает геймплей Куан Чи В это воскресенье компан...

Новый трейлер Mortal Kombat 1 раскрывает геймплей Куан ЧиВ это воскресенье компания Warner Bros. Games представила новый трейлер популярного антагониста Куан Чи; он появится в Mortal Kombat 1 14 декабря в составе DLC Kombat Pack для файтинга.
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