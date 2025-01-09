Легкий детективный мини-сериал, манящий теплом Майами и увлекательной историей

Оглавление Мне нравятся сериалы, которые можно посмотреть запоем за уикенд. В них всегда присутствует особое очарование: нет затянутого сюжета, никаких лишних «наполнителей», зато есть динамика и логически завершенный финал.
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