Стрельба в брянской школе: можно ли было избежать трагедии?

О том, что подтолкнуло девочку открыть стрельбу, до сих пор точно неизвестно. Последствия трагедии уже оцениваются, как это всегда бывает в подобных случаяхУтром 7 декабря ученица восьмого класса брянской гимназии № 5 пришла в школу и открыла стрельбу по ученикам.