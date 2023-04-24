Политика Сегодня

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Авторы Focus двумя словами описали положение ЕС на мировой арене

Авторы Focus двумя словами описали положение ЕС на мировой арене

Европа не играет полноценную роль в мировой политике. Такое заявление сделали в издании Focus. Как рассказали журналисты, страны ЕС являются значимыми в мировой экономике.

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